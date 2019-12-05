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ПЦУ вирішила, що Філарет очолить окрему місію

Четвер, 5 грудня 2019, 18:21
ПЦУ вирішила, що Філарет очолить окрему місію

Священний синод Української Православної Церкви (ПЦУ) вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.

Джерело: Заява Православної церкви України

Дослівно: "Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища Почесного Патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату" та враховуючи позицію Почесного Патріарха Філарета – утворити релігійну організацію у складі Православної Церкви України у формі місії".

Деталі: Синод надає Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також він має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

Синод вирішив, що пожиттєве утримання Філарета і фінансування місії буде здійснюватися за рахунок відрахувань від Володимирського собору та добровільних пожертв.

Дослівно: "Наголошуємо, що неодноразово поширювані думки, нібито Православна Церква України "бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю" – не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості".

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Читайте також: Автокефалія Православної Церкви України: як це було

Передісторія:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники Російської православної церкви (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять у ПЦУ.
  • 5 січня 2019 року у Стамбулі підписали томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.
  • Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Українська правда

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Теми: Філаретцерква
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