ПЦУ вирішила, що Філарет очолить окрему місію

Священний синод Української Православної Церкви (ПЦУ) вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії.

Джерело: Заява Православної церкви України

Дослівно: "Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища Почесного Патріарха Філарета після завершення процедури ліквідації релігійної організації "Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату" та враховуючи позицію Почесного Патріарха Філарета – утворити релігійну організацію у складі Православної Церкви України у формі місії".

Деталі: Синод надає Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель за адресою місто Київ, вулиця Пушкінська, 36. Також він має пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

Синод вирішив, що пожиттєве утримання Філарета і фінансування місії буде здійснюватися за рахунок відрахувань від Володимирського собору та добровільних пожертв.

Дослівно: "Наголошуємо, що неодноразово поширювані думки, нібито Православна Церква України "бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю" – не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості".

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