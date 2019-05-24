Філарет на синоді відмовився підтримувати Епіфанія

Почесний патріарх ПЦУ Філарет не захотів висловлювати підтримку предстоятелю церкви митрополиту Київському і всієї України Епіфанію.

Про це сам Епифаній розповів журналістам після завершення синоду ПЦУ.

За словами баженнійшого всі інші учасники синоду одностайно проголосували за висловлення підтримки йому як предстоятелю (єдиний, хто не підтримав цей пункт, – Філарет).

Епіфаній про поведінку Філарета pic.twitter.com/qRNBjAT6dR — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 24 травня 2019 р.

"Святіший патріарх Філарет засвідчив: те, що він оприлюднив, він засвідчив і на засіданні Священного синоду, тобто що існує Київський патріархат, хоча всі ми намагалися довести, переконати, що зараз юридично і фактично вже немає Української православної церкви Київського патріархату", – сказав Епіфаній.

"Певною мірою ми дискутували, розмовляли, переконували, але святійший патріарх Філарет, на жаль, залишається утверджений у своїй думці", – додав він.

Митрополит також назвав неправдою інформацію, що на першому синоді ПЦУ хотіли відправити Філарета на спокій.

"Це неправда. Я сам відстоював позицію святішого, щоб йому залишити ті парафії, які в нього були до собору. І так і було вирішено".

Епіфаній пояснив, що частково через це виникли певні фінансові складності у ПЦУ, оскільки найбільш прибуткові парафії залишились в управлінні Філаретом.

Також повідомляється, що члени синоду прийняли рішення, що ПЦУ буде керуватися статутом, який ухвалили в Софії 15 грудня 2018 року. Це рішення також не підтримав Філарет, який не змінив своєї думки щодо діяльності Української православної церкви Київського патріархату.

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