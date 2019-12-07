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Зеленський хоче, щоб переселенці брали участь у "Мінську"

Субота, 7 грудня 2019, 03:45
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що у перемовинах Тристоронньої контактної групи у Мінську мають брати участь переселенці з Донбасу, представляючи таким чином мешканців окупованих територій.

Джерело: виступ Зеленського в ефірі програми "Свобода слова"

Пряма мова: "Якщо вони (росіяни – УП) кажуть розмовляти з мешканцями окупованих територій, бо ми не знаємо, що їм потрібно. То все дуже просто: давайте розмовляти з усіма, хай мешканці, які переїхали, теж приїдуть до Мінська і скажуть, чому переїхали."

Деталі: За його словами, багато жителів непідконтрольних Україні територій хочуть миру та не бажають жити в Росії.

Також президент запропонував не вживати термін "ОРДЛО (окремі райони Донецької та Луганської областей)", яким називають тимчасово окуповані райони цих областей.

Він каже, що краще говорити "тимчасово окупований Луганськ та "тимчасово окупований Донецьк" і на цьому "поставити крапку".

Що передувало: Помічник президента України Андрій Єрмак заявив, що у президента Володимира Зеленського будуть просувати ідею про розширення або заміни представників ОРДЛО, які "представляють Донбас" у складі Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОРДЛОЗеленськийпереселенці
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