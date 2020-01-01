Зеленський записав вітання разом із 95-им кварталом і Кравчуком

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Середа, 1 січня 2020, 00:43

Президент Володимир Зеленський записав новорічне вітання, у якому українців привітали актори 95-го кварталу і перший президент України.

Джерело: новорічне вітання президента

Деталі: Президент Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні закликав українців об'єднатись, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.

Свої вітання також виказали прем'єр-міністр Олексій Гончарук, експрезидент Леонід Кравчук, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, українців також привітали українські спортсмени та музиканти.

Додатково: У привітанні президент вжив фрази російською, кримськотатарською та угорською мовами. Співачка Джамала привітала українців кримськотатарською мовою.

Всі вони бажали Україні миру, а Криму повернуться додому.

Нагадаємо:

Що передувало: Президент Володимир Зеленський 31 грудня провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. За даними пресслужби Зеленського, вони обговорювали наступний обмін утримуваними особами. Вперше з часів військової агресії Росії глави держав привітали одне одного з новорічними святами.

Чому це важливо: Російська Федерація з 2014 року здійснює гібридну військову агресію стосовно України. Вона незаконно анексувала Кримський півострів, керує незаконними збройними формуваннями, які окупували частину Донбасу. Водночас Кремль не визнає своєї участі у військових діях на Донбасі, називаючи це "внутрішньоукраїнським конфліктом". Попри тиск міжнародної спільноти Кремль також наполягає, що питання анексованого Криму "закрите".

Українська правда
Теми: Зеленський президент


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