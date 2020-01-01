В Новий рік на Донбасі не стріляли — ООС

З початку нового року російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає".

Деталі: 31 грудня противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

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