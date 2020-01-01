Новий Виборчий кодекс набрав чинності

1 січня 2020 року Виборчий кодекс, який передбачає пропорційну систему виборів з відкритими списками і гарантує гендерний баланс, набрав чинності.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Документ набирає чинності за винятком декількох підпунктів перехідних положень, один із яких, починає діяти з 1 липня 2020 року.

Положення, щодо здійснення повноважень органів адміністрування та органів ведення держреєстру виборців регіональними та територіальними представництвами ЦВК, набирають чинності з дня, наступного за днем прийняття ЦВК рішення про початок роботи її регіональних і територіальних представництв.

Закон передбачає пропорційну виборчу систему з відкритими регіональними списками. Згідно з документом виборці на виборах голосуватимуть не тільки за партію, а за конкретного кандидата в списку партії.

Вибори народних депутатів України здійснюються на засадах пропорційної системи відповідно до єдиних списків кандидатів в депутати в загальнонаціональному виборчому окрузі, з яких формуються регіональні виборчі списки кандидатів у депутати від партій.

Кодекс гарантує, що перші 9 кандидатів партійного списку потрапляють до парламенту, якщо партія подолала 5-відсотковий бар'єр.

При формуванні партійних списків політичні сили зобов'язані дотримуватися гендерного балансу: в кожній п'ятірці кандидатів має бути не менше двох осіб кожної статі.

Відповідно до закону, чергові вибори до ВР проходять в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень парламенту. Позачергові вибори депутатів відбуваються в останню неділю шістдесятиденного терміну після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

Вибори президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними. Чергові проводяться після закінчення конституційного терміну повноважень президента України, позачергові - у зв'язку з прийняттям відповідної постанови ВР.

Серед причин проведення повторних виборів - не обрання жодного з двох кандидатів, включених до бюлетеня; зняття кандидатур усіма кандидатами, включеними до виборчого бюлетеня; визнання виборів такими, що не відбулись і ін.

Чергові вибори президента проходять в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента і призначає їх ВР. Позачергові та повторні вибори президента проходять в останню неділю дев'яностоденного терміну з дня їх призначення ВР.

Одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два терміни поспіль. Особа, повноваження якої на посаді президента припинені достроково з підстав, встановлених Конституцією, не може бути висунута кандидатом на пост президента на позачергових виборах, призначених у зв'язку з зазначеним припиненням повноважень.

Офіційними спостерігачами на виборах не можуть бути громадяни або піддані держави, визнаної Верховною Радою державою агресором або державою-окупантом.

Загальнодержавні вибори, як президентські, так і парламентські, можуть проводитися одночасно з місцевим референдумом, позачерговими, повторними, проміжними, першими, додатковими місцевими виборами.

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