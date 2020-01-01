Заборона феєрверків: У поліції пояснили, чому не реагують на порушення

Поліція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Джерело: коментар МВС України

Дослівно: "Рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання протехніки до закінчення ООС".

"Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися".

Деталі: У відомстві наголосили, що відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.

Нагадаємо,