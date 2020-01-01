Заборона феєрверків: У поліції пояснили, чому не реагують на порушення

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Середа, 1 січня 2020, 14:46

Поліція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Джерело: коментар МВС України

Дослівно: "Рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання протехніки до закінчення ООС".

"Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися".

Деталі: У відомстві наголосили, що відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.

Нагадаємо, 

  • У вересні 2014 р. Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.
  • У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.
  • Оскільки з 2017 року на Донбасі замість АТО проводиться Операція об’єднаних сил, у рішення про заборону салютів необхідно було вносити зміни.
  • 20 грудня 2019 р. Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.

Українська правда
Теми: поліція законодавство Київ


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