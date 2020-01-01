Заборона феєрверків: У поліції пояснили, чому не реагують на порушення
Поліція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.
Джерело: коментар МВС України
Дослівно: "Рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання протехніки до закінчення ООС".
"Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися".
Деталі: У відомстві наголосили, що відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.
Нагадаємо,
- У вересні 2014 р. Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.
- У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.
- Оскільки з 2017 року на Донбасі замість АТО проводиться Операція об’єднаних сил, у рішення про заборону салютів необхідно було вносити зміни.
- 20 грудня 2019 р. Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.