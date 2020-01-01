Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заборона феєрверків: У поліції пояснили, чому не реагують на порушення

Середа, 1 січня 2020, 13:46
Заборона феєрверків: У поліції пояснили, чому не реагують на порушення

Поліція не реагує на порушення заборони використовувати піротехніку феєрверків, оскільки відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Джерело: коментар МВС України

Дослівно: "Рішення про заборону піротехніки приймають міські чи сільські ради, кожна окремо. Наприклад, у Києві Київрада заборонила використання протехніки до закінчення ООС".

"Однак, відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися".

Деталі: У відомстві наголосили, що відповідно до Адміністративного кодексу, поліція лише слідкує за тим, щоб піротехніка продавалась із сертифікатами якості.

Нагадаємо, 

  • У вересні 2014 р. Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.
  • У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.
  • Оскільки з 2017 року на Донбасі замість АТО проводиться Операція об’єднаних сил, у рішення про заборону салютів необхідно було вносити зміни.
  • 20 грудня 2019 р. Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціязаконодавствоКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
До поліції Київщини подали понад 6 тисяч заяв про розшук ухилянтів
За час війни на Київщині загинуло 1376 людей, зниклих безвісти 317 – Нєбитов
На Одещині через отруєння алкоголем 4 людей загинули, 7 у лікарні
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: