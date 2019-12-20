В Києві заборонили салюти і феєрверки до завершення війни на Донбасі

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 16:43

Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.

Джерело: сайт Київської міської ради

Деталі: Депутати Київської міської ради затвердили порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів в Києві, згідно з яким забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв.

Також у столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України.

Нагадаємо: У вересні 2014 року Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.

Рішення було прийнято з метою зниження соціальної напруги через ситуацію на сході країни, мовляв, будь-які декоративні "вибухи", що спричиняють піротехнічні вироби при запуску феєрверків, салютів сприймаються киянами із занепокоєнням.

У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.

Оскільки з 2017 року на Донбасі замість АТО проводиться Операція об’єднаних сил, у рішення про заборону салютів необхідно було вносити зміни.

Як пояснювали Українській правді в поліції, заборону на запуск салютів встановили кілька міських рад, серед яких і київська, але відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

Теми: Київ


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