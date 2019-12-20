Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Києві заборонили салюти і феєрверки до завершення війни на Донбасі

П'ятниця, 20 грудня 2019, 15:43
В Києві заборонили салюти і феєрверки до завершення війни на Донбасі

Київська міська рада заборонила застосування феєрверків і салютів та інших піротехнічних виробів до кінця війни на сході України.

Джерело: сайт Київської міської ради

Деталі: Депутати Київської міської ради затвердили порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів в Києві, згідно з яким забороняється проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв.

Також у столиці забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів і видовищ з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на сході України.

Нагадаємо: У вересні 2014 року Київрада заборонила використання феєрверків у столиці терміном на три місяці.

Рішення було прийнято з метою зниження соціальної напруги через ситуацію на сході країни, мовляв, будь-які декоративні "вибухи", що спричиняють піротехнічні вироби при запуску феєрверків, салютів сприймаються киянами із занепокоєнням.

У грудні Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення Антитерористичної операції на Сході країни.

Оскільки з 2017 року на Донбасі замість АТО проводиться Операція об’єднаних сил, у рішення про заборону салютів необхідно було вносити зміни.

Як пояснювали Українській правді в поліції, заборону на запуск салютів встановили кілька міських рад, серед яких і київська, але відповідні зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кодексу про адмінпорушення щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Київ
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
У зоопарку Києва облаштували новий вольєр для врятованих папуг жако
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: