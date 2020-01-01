Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тисячі націоналістів влаштували в Києві смолоскипну ходу

Середа, 1 січня 2020, 17:55
Тисячі націоналістів влаштували в Києві смолоскипну ходу
Ельдар Сарахман, УП

Традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Степана Бандери, зібрала в центрі Києва кілька тисяч націоналістів.

Джерело: кореспондент УП з місця події, поліція Києва

 
Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Деталі: Учасники рушили ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку та йдуть центральними вулицями до будівлі КМДА, де відбудеться віче.

Щорічний марш зібрав кілька націоналістичних рухів. Основним організатором акції є ВО "Свобода".

Колону очолили "свободівці" Олег Тягнибок, Андрій Іллєнко та Андрій Мохник.

 

Цього року відзначають 111 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

 
 
 

Пізніше в поліції Києва повідомили, що у смолоскипній ході взяло участь близько тисячі громадян, порушень громадського порядку не зафіксовано.

Публічну безпеку та порядок забезпечували 250 правоохоронців.

Що передувало: У поліції в середу повідомили, що посилили заходи безпеки в центрі міста перед смолоскипною ходою до дня народження Степана Бандери.

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: націоналістиКиївакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
націоналісти
В окупованому Криму планують "націоналізувати" майно матері Гетманцева
Кремль неспроможний задовольнити вимоги ультранаціоналістів щодо війни з Україною – ISW
Підприємства олігархів перейшли до Міноборони: як "Укрнафта" і "Мотор січ" стали державними
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: