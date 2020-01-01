Тисячі націоналістів влаштували в Києві смолоскипну ходу

53094 перегляди
Середа, 1 січня 2020, 18:55
Ельдар Сарахман, УП

Традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Степана Бандери, зібрала в центрі Києва кілька тисяч націоналістів.

Джерело: кореспондент УП з місця події, поліція Києва

 
Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Деталі: Учасники рушили ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку та йдуть центральними вулицями до будівлі КМДА, де відбудеться віче.

Щорічний марш зібрав кілька націоналістичних рухів. Основним організатором акції є ВО "Свобода".

Колону очолили "свободівці" Олег Тягнибок, Андрій Іллєнко та Андрій Мохник.

 

Цього року відзначають 111 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

 
 
 

Пізніше в поліції Києва повідомили, що у смолоскипній ході взяло участь близько тисячі громадян, порушень громадського порядку не зафіксовано.

Публічну безпеку та порядок забезпечували 250 правоохоронців.

Що передувало: У поліції в середу повідомили, що посилили заходи безпеки в центрі міста перед смолоскипною ходою до дня народження Степана Бандери.

Ельдар Сарахман, УП
Теми: націоналісти Київ акції


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Перед маршем націоналістів у Києві посилили заходи безпеки 1 січня 2020, 17:40
Це страшніше, ніж НАТО: Лукашенко порадив, чого слід боятися Росії від України 24 грудня 2019, 15:30
Добровольці під прицілом. Чому конгресмени в США хочуть визнати "Азов" терористами  14 листопада 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки
Рада може ухвалити земельну реформу вже 14 січня – радник прем’єра
До Ради подали остаточний законопроєкт про ринок землі: що він передбачає
Зеленський отримав 4,8 мільйона гривень від "Кварталу 95"
Усі новини
психологія

Зимовий смуток і як йому опиратися: поради дають психіатри

здоров'я

Вітамін D – не панацея, а зловживати ним – небезпечно

пояснює Супрун

Партнерські пологи: що варто про них знати