Тисячі націоналістів влаштували в Києві смолоскипну ходу

Традиційна смолоскипна хода, приурочена до дня народження Степана Бандери, зібрала в центрі Києва кілька тисяч націоналістів.

Джерело: кореспондент УП з місця події, поліція Києва

Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

Деталі: Учасники рушили ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку та йдуть центральними вулицями до будівлі КМДА, де відбудеться віче.

Щорічний марш зібрав кілька націоналістичних рухів. Основним організатором акції є ВО "Свобода".

Колону очолили "свободівці" Олег Тягнибок, Андрій Іллєнко та Андрій Мохник.

Цього року відзначають 111 річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Пізніше в поліції Києва повідомили, що у смолоскипній ході взяло участь близько тисячі громадян, порушень громадського порядку не зафіксовано.

Публічну безпеку та порядок забезпечували 250 правоохоронців.

Що передувало: У поліції в середу повідомили, що посилили заходи безпеки в центрі міста перед смолоскипною ходою до дня народження Степана Бандери.