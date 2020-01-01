Помпео відклав поїздку до України
Держсекретар США Майк Помпео відклав свою поїздку до України після атаки на американське посольство в Іраку.
Джерело: заява Держдепу США
Дослівно: "Секретар Помпео змушений відкласти свій візит до України, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Кіпру через необхідність залишитися у Вашингтоні для продовження моніторингу поточної ситуації в Іраку та забезпечення безпеки американців на Близькому Сході. Поїздка секретаря Помпео буде призначена найближчим часом, і він з нетерпінням чекає цього візиту".
Що передувало: Раніше Держдеп США повідомляв, що Майк Помпео приїде до Києва 3 січня 2020 року. Він планував зустрітися з президентом, міністром закордонних справ та міністром оборони України.
Анонсувалося, що після Києва Помпео відвідає ще чотири столиці: 4 січня – Мінськ; 5 січня – Нур-Султан; 5-6 січня – Ташкент; 7 січня – Нікосія.
Передісторія:
- У вівторок десятки розгніваних прихильників іракської шиїтської воєнізованої групи увірвалися в будівлю посольства США в Багдаді після того, як вибили головні двері і підпалили приймальню.
- Атака на посольство відбулася після смертоносних авіаударів США в неділю, в результаті яких загинули 25 бойовиків іракської шиїтської воєнізованої групи "Катаїб Хезболла", підтримуваної Іраном.