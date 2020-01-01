Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДБР оголосило конкурс на керівні посади з порушеннями – нардеп

Середа, 1 січня 2020, 20:17
ДБР оголосило конкурс на керівні посади з порушеннями – нардеп

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова заявляє, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора з порушенням законодавства.

Джерело: пост Устінової в Facebook, сайт ДБР

Пряма мова: "Конкурс оголосили 30 грудня, подача документів до 3!!! січня. При тому, що деякі довідки необхідно збирати більше тижня, а не в новорічну ніч".

"В порушення закону, і підзаконного акту, яким регламентуються конкурси в ДБР, "Слуги" знову хочуть під прикриттям свят та олів'є поставити своїх ручних керівників в ДБР. І не просто "Слуги", а голова комітету з правової політики, яка б мала стояти на захисті права та державності".

Деталі: Устінова підкреслює, що, згідно з порядком проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, "інформація про проведення конкурсу для призначення на посади в Бюро оприлюднюється шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бюро не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі".

Разом з тим, на сайті ДБР оголошення на посади першого заступника та двох заступників директора ДБР опубліковано 29 грудня.

"Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 року до 18 год. 00 хв. 03 січня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше: 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР нардепку "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.

Читайте також: Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР

Передісторія:

  • 3 грудня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за президентський законопроєкт про перезавантаження ДБР із поправкою №318, яка передбачає створення управління з розслідування справ Майдану у ДБР та переведення туди слідчих з ГПУ. 
  • Цей документ передбачає дочасне припинення повноважень голови Державного бюро розслідувань Романа Труби та його заступників.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРГолос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ДБР
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Керівниця суду на Черкащині називала вторгнення РФ "звільненням": її затримали
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: