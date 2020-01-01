ДБР оголосило конкурс на керівні посади з порушеннями – нардеп

Народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова заявляє, що ДБР оголосило конкурс на посади заступників директора з порушенням законодавства.

Джерело: пост Устінової в Facebook, сайт ДБР

Пряма мова: "Конкурс оголосили 30 грудня, подача документів до 3!!! січня. При тому, що деякі довідки необхідно збирати більше тижня, а не в новорічну ніч".

"В порушення закону, і підзаконного акту, яким регламентуються конкурси в ДБР, "Слуги" знову хочуть під прикриттям свят та олів'є поставити своїх ручних керівників в ДБР. І не просто "Слуги", а голова комітету з правової політики, яка б мала стояти на захисті права та державності".

Деталі: Устінова підкреслює, що, згідно з порядком проведення конкурсу для призначення на посади у Державному бюро розслідувань, "інформація про проведення конкурсу для призначення на посади в Бюро оприлюднюється шляхом розміщення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Бюро не пізніш як за 15 робочих днів до дня завершення прийому документів для участі в конкурсі".

Разом з тим, на сайті ДБР оголошення на посади першого заступника та двох заступників директора ДБР опубліковано 29 грудня.

"Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 9 год. 00 хв. 30 грудня 2019 року до 18 год. 00 хв. 03 січня 2020 року включно", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше: 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР нардепку "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.

Читайте також: Трубу зірвало. Як і за що Зеленський і Рада розігнали керівництво ДБР

Передісторія: