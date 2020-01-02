В Україні ліквідували ГПУ – натомість буде Офіс генпрокурора

2 січня замість ліквідованої Генеральної прокуратури розпочав роботу новостворений Офіс генерального прокурора.

Джерело: Офіс генпрокурора у Facebook

Дослівно: "Офіс генерального прокурора – центральний орган в системі прокуратури. Він почав роботу 2 січня 2020 року".

Деталі: Новий Офіс генпрокурора складатиметься з 12 департаментів, 8 окремих управлінь та 2 спеціалізованих прокуратур.

Загалом там працюватиме 1500 осіб.

Наразі сайт ГПУ і Facebook-сторінка ГПУ уже змінили назви на Офіс генпрокурора.

Передісторія: