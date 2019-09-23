Зеленський дав старт реформі прокуратури

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Понеділок, 23 вересня 2019, 16:43

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною Радою закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури".

Джерело: статус законопроекту № 1032

Деталі: Згідно з інформацією на сайті парламенту, 23 вересня закон підписав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, документ передали в Офіс президента і цього ж дня його повернуто з підписом президента.

 

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пунктів та підпунктів, які набирають чинності з дня початку роботи відповідно Офісу Генерального прокурора, регіональних прокуратур, окружних прокуратур.

Згідно з прийнятим законом, Генпрокуратуру мають перейменувати в "Офіс генерального прокурора".

Військову прокуратуру ліквідують, штат прокуратури зменшать в результаті переатестації. Діяльність Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів призупинять до 1 січня 2021.

До генерального прокурора повернуть вимогу мати вищу юридичну освіту.

Знати більше: Які антикорупційні закони може в перші дні прийняти Рада. Юридичний аналіз

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Теми: прокуратура Генпрокуратура


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