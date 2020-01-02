У Росії заявили, що видали майже 200 тисяч своїх паспортів жителям Донбасу

У Росії заявили, що майже 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році.

Джерело: ТАСС з посиланням на пресцентр МВС Росії

Дослівно: "На даний час більше 196 тисяч осіб набули громадянства РФ".

Деталі: У російському МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них – жителі так званих "ДНР" і "ЛНР" і близько 60 тисяч – жителі з інших районів Донецької та Луганської областей.

Також наголошується, що 232 заяви про прийом в російське громадянство відхилили через обмеження на в'їзд в Росію, незняту чи непогашену судимість, або переслідування в кримінальному порядку компетентними органами РФ чи іноземних держав.

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