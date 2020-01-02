У Росії заявили, що видали майже 200 тисяч своїх паспортів жителям Донбасу
Четвер, 2 січня 2020, 12:48
У Росії заявили, що майже 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році.
Джерело: ТАСС з посиланням на пресцентр МВС Росії
Дослівно: "На даний час більше 196 тисяч осіб набули громадянства РФ".
Деталі: У російському МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них – жителі так званих "ДНР" і "ЛНР" і близько 60 тисяч – жителі з інших районів Донецької та Луганської областей.
Також наголошується, що 232 заяви про прийом в російське громадянство відхилили через обмеження на в'їзд в Росію, незняту чи непогашену судимість, або переслідування в кримінальному порядку компетентними органами РФ чи іноземних держав.
Передісторія:
- 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
- Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру". "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені будь-яких цивільних прав, – це переходить усі межі з точки зору прав людини", – заявив він тоді.
- На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
- Росія спровокувала конфлікт на сході України навесні 2014 року і підтримує його досі, домагаючись особливого статусу для Донбасу від України.
- Відкрито "приєднувати" ОРДЛО до РФ, як анексований Крим, Росія не намагається.