Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії заявили, що видали майже 200 тисяч своїх паспортів жителям Донбасу

Четвер, 2 січня 2020, 12:48
У Росії заявили, що видали майже 200 тисяч своїх паспортів жителям Донбасу

У Росії заявили, що майже 200 тисяч жителів окупованого Донбасу отримали російське громадянство в спрощеному порядку в минулому році.

Джерело: ТАСС з посиланням на пресцентр МВС Росії

Дослівно: "На даний час більше 196 тисяч осіб набули громадянства РФ".

Деталі: У російському МВС уточнили, що понад 136 тисяч з них – жителі так званих "ДНР" і "ЛНР" і близько 60 тисяч – жителі з інших районів Донецької та Луганської областей.

Також наголошується, що 232 заяви про прийом в російське громадянство відхилили через обмеження на в'їзд в Росію, незняту чи непогашену судимість, або переслідування в кримінальному порядку компетентними органами РФ чи іноземних держав.

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • Путін назвав це питанням "гуманітарного характеру". "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені будь-яких цивільних прав, – це переходить усі межі з точки зору прав людини", – заявив він тоді.
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявили, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
  • Росія спровокувала конфлікт на сході України навесні 2014 року і підтримує його досі, домагаючись особливого статусу для Донбасу від України.
  • Відкрито "приєднувати" ОРДЛО до РФ, як анексований Крим, Росія не намагається.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбаспаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: