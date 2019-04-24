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Путін сказав, що жителям ОРДЛО треба паспорти Росії, бо вони "позбавлені прав"

Середа, 24 квітня 2019, 17:39

Президент Росії Володимир Путін назвав "питанням суто гуманітарного характеру" спрощення отримання громадянства РФ для жителів окупованих Донецької і Луганської областей.

Про це Путін сказав а зустрічі з членами ради законодавців, повідомляє "Інтерфакс".

"У нас немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені яких би то не було цивільних прав, – це переходить усі межі з точки зору прав людини", – стверджує російський президент.

За його словами, мешканці ОРДЛО не можуть "пересуватися нормально, не можуть реалізувати найбільш елементарні свої потреби і права".

Нагадаємо:

  • 24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • 17 квітня повідомлялося, що Кремль після президентських виборів в Україні планує роздавати російські паспорти в ОРДЛО.
  • За словами джерела іншого російського РБК, планувалося, що жителі  так званих"ДНР" і "ЛНР" зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання в Росії більше п'яти років.
  • Джерело також повідомило, що основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта.
  • За інформацією "Комерсанта", в російських регіонах, що межують з окупованими українськими областями, підготовлена ​​вся інфраструктура для прийому громадян.

"Українська правда" у Threads

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