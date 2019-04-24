Путін сказав, що жителям ОРДЛО треба паспорти Росії, бо вони "позбавлені прав"

Президент Росії Володимир Путін назвав "питанням суто гуманітарного характеру" спрощення отримання громадянства РФ для жителів окупованих Донецької і Луганської областей.

Про це Путін сказав а зустрічі з членами ради законодавців, повідомляє "Інтерфакс".

"У нас немає ніякого бажання створювати проблеми новій українській владі. Але терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на території Донецької та Луганської республік, взагалі позбавлені яких би то не було цивільних прав, – це переходить усі межі з точки зору прав людини", – стверджує російський президент.

За його словами, мешканці ОРДЛО не можуть "пересуватися нормально, не можуть реалізувати найбільш елементарні свої потреби і права".

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