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У ПЦУ хочуть, щоб питання утисків церкви в Криму підняли на переговорах у Мінську

Четвер, 2 січня 2020, 16:44
У ПЦУ хочуть, щоб питання утисків церкви в Криму підняли на переговорах у Мінську
"Українська правда"

У ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерело: голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав у програмі "Радіо Свобода"​

Деталі: Він зазначив, що в ПЦУ раніше зверталися до президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.

Пряма мова: "Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив, дуже гостро підняв. Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі.Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу.

Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили на порядку денному під час переговорів тристоронньої групи".

Що передувало: 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів у Києві архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент оголосив безстрокове голодування. Священник зазначив, що вимагає зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком для визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом міністрів, будуть вирішені.

17 грудня Климент призупинив голодування на прохання митрополита Епіфанія, але пообіцяв його продовжити, якщо ситуація з правами вірян Православної церкви України в Криму не зміниться.

Передісторія:

  • 24 вересня 2019 року в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації українського православного приходу на півострові.
  • Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.
  • У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ КП залишити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла у створену Православну церкву України.
  • Комітет ООН з прав людини як тимчасовий захід двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.
  • Окупаційна влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.

"Українська правда" у Threads

Теми: церква
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