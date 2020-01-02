У ПЦУ хочуть, щоб питання утисків церкви в Криму підняли на переговорах у Мінську

У ПЦУ хочуть, щоб представники України порушили питання утисків української церкви в анексованому Криму на переговорах Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерело: голова Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав у програмі "Радіо Свобода"​

Деталі: Він зазначив, що в ПЦУ раніше зверталися до президента України Володимира Зеленського, щоб він відреагував на утиски прав вірян у Криму.

Пряма мова: "Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання порушив, дуже гостро підняв. Президент навіть записав це питання. Також і інші представники церков і релігійних організацій відзначали, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. Тому ми разом на це вказали президенту під час зустрічі.Також звертаємося і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу.

Ми навіть зверталися до представників у Мінську, щоб вони це питання порушили на порядку денному під час переговорів тристоронньої групи".

Що передувало: 10 грудня біля будівлі Кабінету міністрів у Києві архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент оголосив безстрокове голодування. Священник зазначив, що вимагає зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком для визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом міністрів, будуть вирішені.

17 грудня Климент призупинив голодування на прохання митрополита Епіфанія, але пообіцяв його продовжити, якщо ситуація з правами вірян Православної церкви України в Криму не зміниться.

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