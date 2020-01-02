У ДБР призначили керівника розслідування "справ Майдану"

Керівником відділу з розслідування "справ Майдану" у Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який до цього обіймав посаду заступника директора ДБР.

Джерело: ДБР

Деталі: Зазначається, що Буряк відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням, має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах та пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини

Сам Буряк відзначив, що завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань.

Пряма мова: "Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві. Керівництво Державного бюро розслідувань це добре розуміє, тому доручили цю відповідальну роботу мені. Наразі триває переведення слідчих та прокурорів з Генеральної прокуратури до нашого відділу, як це передбачено змінами до закону "Про Державне бюро розслідувань".

Що передувало: 20 листопада ГПУ завершила досудове розслідування у всіх кримінальних провадженнях стосовно Євромайдану. Протягом 3 місяців матеріали справ мають передати за підслідністю ДБР.

Підрозділ з розслідування злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках на Майдані створили у Державному бюро розслідувань у листопаді 2019 року.

Довідка ДБР: Олександр Буряк здобув вищу освіту у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого в м. Харкові за спеціальністю "Правознавство". У правоохоронних органах з 1998 року.

Працював на посадах слідчого, старшого слідчого, слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Київської області, заступника начальника слідчого відділу прокуратури міста Києва, старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

З 2015 по 2017 роки працював заступником прокурора міста Києва, заступником начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури столичної прокуратури.