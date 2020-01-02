Вакарчук відповів Зеленському: Яка різниця, сало чи попкорн, коли тебе на мило готували

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук записав вірш як відповідь на новорічне привітання президента Володимира Зеленського, в якому той закликав до об'єднання, незалежно від уподобань, ідеалів чи мови спілкування.

Джерело: Вакарчук у Twitter

Деталі: На платформі Soundcloud в акаунті партії "Голос" 2 січня з’явився аудіозапис вірша, якого зачитує Вакарчук. Його лейтмотивом звучить "різниця є". Між перемогою і поразкою, між людьми і вівцями, державою і колгоспом. У пресслужбі "Голосу" зазначили Українській правді, що автором вірша є сам Вакарчук.

Пряма мова:

"Для мене справді є різниця, де.

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих, хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Какая разніца, под чєм под кєм і с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали.

Яка різниця: сало чи попкорн.

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись

Потрібно врешті-решт нагодувати.

Я згоден з цим. Але навіщо всім

Солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум – поразки?

Для мене справді є різниця, де.

І хто і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться.

Що передувало: У новорічному привітанні шостий президент України Володимир Зеленський закликав українців навчитись жити разом, у повазі, заради майбутнього своєї країни. "Адже ми уявляємо його однаково. Це успішна та квітуча країна, де немає війни. Країна, яка повернула своїх людей та свої території. Де не важливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий?", - сказав зокрема Зеленський.

У соціальних мережах звернення викликало бурхливе обговорення та флешмоби з умовним слоганом #дляменеєрізниця.