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Труба розкритикував нове керівництво ДБР

Четвер, 2 січня 2020, 21:45

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба називає критику в свій бік від нового керівництва Бюро популізмом, який шкодить репутації органу.

Джерело: Telegram-канал Труби

Деталі: За словами Труби меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою, уже прозвучав і лунатиме ще не раз. Він стверджує, що подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, "без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів".

Пряма мова Труби: "Інтереси ДБР для нового керівництва – не важливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників. Зрештою, можна нехтувати репутацією держави, в якій менше, ніж за рік, запрацював новий правоохоронний орган.

Хочеться сподіватися, що популізм на цьому зупиниться, адже з новим законом про ДБР у керівництва буде багато нових завдань, виконати які можна лише у команді професіоналів".

Передісторія:

  • П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба буде притягнутий до відповідальності "за злочини, які він вчинив під час перебування ня посаді, і за переслідування майданівців у лютому 2014 року".
  • 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу.
  • Іншим указом тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР призначено нардепку "Слуги народу" голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБР
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