Труба розкритикував нове керівництво ДБР

Колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба називає критику в свій бік від нового керівництва Бюро популізмом, який шкодить репутації органу.

Джерело: Telegram-канал Труби

Деталі: За словами Труби меседж про те, що команда ДБР не впоралася з роботою, уже прозвучав і лунатиме ще не раз. Він стверджує, що подібний висновок зроблено новою керівницею на підставі декількох днів перебування на робочому місці, "без жодного аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів".

Пряма мова Труби: "Інтереси ДБР для нового керівництва – не важливі, головне – довести свою значимість. Задля цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь та роботою працівників. Зрештою, можна нехтувати репутацією держави, в якій менше, ніж за рік, запрацював новий правоохоронний орган.

Хочеться сподіватися, що популізм на цьому зупиниться, адже з новим законом про ДБР у керівництва буде багато нових завдань, виконати які можна лише у команді професіоналів".

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