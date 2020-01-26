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Boeing провела перший випробувальний політ широкофюзеляжного літака 777X

Неділя, 26 січня 2020, 00:02
Boeing провела перший випробувальний політ широкофюзеляжного літака 777X

В США широкофюзеляжний літак компанії Boeing 777X здійснив перший випробувальний політ. 

Джерело: прес-службу Boeing 

Деталі: Літак вилетів з аеропорту в околицях міста Еверет (штат Вашингтон). 

У компанії заявили, що цей політ є "важливим етапом ретельних випробувань" лайнера Boeing 777X. Він, як зазначають у Boeing, є "найбільшим і найбільш ефективним з точки зору витрат палива широкофюзеляжним літаком, оснащеним двома двигунами"

Теми: СШАавіа
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