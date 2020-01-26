Заражень коронавірусом в Україні немає. В МОЗ нагадали, як вберегтися

Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, у разі його виявлення українські фахівці готові його лікувати.

Джерело: звіт міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької президенту України, повідомляє ОПУ, пресцентр РНБОУ, Укрінформ, Центр громадського здоров'я МОЗ України

Пряма мова Скалецької: "Наразі в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом".

Деталі: За словами Скалецької, МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Дослівно: "Сьогодні для всіх очевидні процедури у разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", – заявила Скалецька.

Пряма мова заступника глави МОЗ Віктора Ляшка: "В Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено. Технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися".

Деталі: Ляшко зазначив, що через наявність у хвороби інкубаційного періоду проведено роботу із сімейними лікарями для моніторингу та вчасного реагування, налагоджено постійну оперативну комунікацію з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати й перевіряти пасажирів.

Він додав, що 150 осіб, які прибули в Україну з Китаю, пройшли термометрію.

Пряма мова Ляшка: "До України прямим рейсом з Китаю прилетіли 150 осіб, їм було проведено термометрію інфрачервоним термометром. Жодної людини з підвищеною температурою не виявлено. Всі допущені і пройшли прикордонний контроль".

За даними РНБО, станом на 26 січня проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням коронавірусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контролюється, загальнодержавні інфекційні профільні медичні заклади готові надати відповідну допомогу громадянам.

Пряма мова секретаря РНБО Олексія Данілова: "Ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією з цього питання. Моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон".

Деталі: У РНБО повідомили, що з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" запроваджено температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені, їх обладнання укомплектовано інфрачервоними термометрами. Тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.

Разом з тим Центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив оновлені поради ВООЗ щодо міжнародних перевезень через спалах коронавірусу.

Громадянам та мандрівникам радять дотримуватись звичайних заходів обережності.

Дослівно: "Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка, утруднене дихання та рентгенограма грудної клітки, що показує двосторонні інфільтрати легень. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей з ним".

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі низки хвороб передбачають гігієну рук та практику безпечного харчування: