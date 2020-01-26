Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Заражень коронавірусом в Україні немає. В МОЗ нагадали, як вберегтися

Неділя, 26 січня 2020, 15:25
Заражень коронавірусом в Україні немає. В МОЗ нагадали, як вберегтися

Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку зараження коронавірусом, у разі його виявлення українські фахівці готові його лікувати. 

Джерело: звіт міністра охорони здоров'я України Зоряни Скалецької президенту України, повідомляє ОПУ, пресцентр РНБОУ, УкрінформЦентр громадського здоров'я МОЗ України 

Пряма мова Скалецької: "Наразі в Україні не зафіксовано зараження цим вірусом. Виявлені випадки, про які повідомляли ЗМІ, були звичайним грипом".

Деталі: За словами Скалецької, МОЗ підготувало порядок реагування для лікарень і лікарів, служб, відповідальних за перетин кордону, та лабораторій.

Дослівно: "Сьогодні для всіх очевидні процедури у разі виявлення, необхідності лікування та діагностування. Є готовність в лабораторіях і по тест-системах для виявлення та виключення підозрілих випадків щодо того, стосуються вони чи ні китайського коронавірусу. Взаємодія з міжнародними організаціями, які моніторять на глобальному, міждержавному рівні, щоденна", – заявила Скалецька.

Пряма мова заступника глави МОЗ Віктора Ляшка: "В Україні готові лікувати вірус, якщо його буде виявлено. Технології, які допомогли вилікувати людей в Китаї, застосовуються і в Україні. Наші інфекціоністи знають про них і готові ними скористатися". 

Деталі: Ляшко зазначив, що через наявність у хвороби інкубаційного періоду проведено роботу із сімейними лікарями  для моніторингу та вчасного реагування, налагоджено постійну оперативну комунікацію з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, підготовлено інструкцію, як реагувати й перевіряти пасажирів. 

Він додав, що 150 осіб, які прибули в Україну з Китаю, пройшли термометрію.

Пряма мова Ляшка:  "До України прямим рейсом з Китаю прилетіли 150 осіб, їм було проведено термометрію інфрачервоним термометром. Жодної людини з підвищеною температурою не виявлено. Всі допущені і пройшли прикордонний контроль". 

За даними РНБО, станом на 26 січня проблемних ситуацій, пов'язаних з поширенням  коронавірусу в Україні, не виявлено, ситуація повністю контролюється, загальнодержавні інфекційні профільні медичні заклади готові надати відповідну допомогу громадянам. 

Пряма мова секретаря РНБО Олексія Данілова: "Ситуація з поширенням нового коронавірусу перебуває на постійному контролі, апарат РНБО України володіє в повному обсязі всією необхідною інформацією з цього питання. Моніторинг розповсюдження нового коронавірусу (2019-n-CoV) здійснюється стосовно країн Азії (насамперед КНР), Європи, США, та країн СНД, з якими Україна має спільний кордон". 

Деталі: У РНБО повідомили, що з 26 січня в аеропорту "Бориспіль" запроваджено температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю. Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені, їх обладнання укомплектовано інфрачервоними термометрами. Тварини, що ввозяться в Україну, проходять спеціальний огляд ветеринарних служб.  

Разом з тим Центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив оновлені поради ВООЗ щодо міжнародних перевезень через спалах коронавірусу

Громадянам та мандрівникам радять дотримуватись звичайних заходів обережності.

Дослівно: "Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка, утруднене дихання та рентгенограма грудної клітки, що показує двосторонні інфільтрати легень. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання до, під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та поділитися історією подорожей з ним".

Стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі низки хвороб передбачають гігієну рук та практику безпечного харчування:

  • часто мити руки або обробляти дезінфекуючими засобами;
  • під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктям або паперовою хусткою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;
  • уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;
  • якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та поділіться з ним попередньою історією подорожей;
  • відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте прямого незахищеного контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;
  • не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених тваринних продуктів. Із сирим м'ясом, молоком чи органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення. 

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'яМОЗЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: