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Коронавірус: у Парижі і Римі скасували святкування китайського Нового року

Неділя, 26 січня 2020, 16:35
Коронавірус: у Парижі і Римі скасували святкування китайського Нового року

Паризька китайська асоціація скасувала парад на честь Нового року за китайським календарем через епідемію коронавірусу.

Про це сказала в неділю мер Парижа Анна Ідальго, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я зустрічалася з китайською громадою в Парижі. Вони дуже емоційні і стурбовані, і вони вирішили скасувати парад, який був запланований на цей день на Площі Республіки", - сказала Ідальго.

Місто Бордо на південному заході Франції в суботу також скасувало заплановані святкування китайського Нового року, щоб обмежити ризик зараження і як жест підтримки жертвам в Китаї, сказав його мер.

У неділю Китай заявив, що число загиблих від вірусу зросло до 56, а 1975 осіб заразилися.

Було підтверджено безліч випадків за кордоном, в тому числі у Франції, де були інфіковані три людини, всі громадяни Китаю. Двоє знаходяться в лікарні в Парижі, один в Бордо.

Святкування китайського Нового року в Римі, спочатку призначене на 2 лютого, також перенесено на майбутнє, повідомила прес-секретар китайської громади в місті.

"Все співтовариство погодилося з тим, що святкування слід відкласти, тому що є люди, які хворіють, і це не той випадок, щоб святкувати", - сказала Люсія Кінг.

Теми: коронавірусздоров'яФранціяІталіяКитай
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