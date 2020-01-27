Україна намагається зупинити обрання віцепрезидента ПАРЄ від Росії

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Понеділок, 27 січня 2020, 13:53

Представниця України Марія Мезенцева оскаржила призначення Петра Толстого на посаду віцепрезидента ПАРЄ.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Зазвичай віцепрезидентів затверджують автоматично, оскільки їх не обирають, а призначають за квотами національних делегацій; Росія як держава з однією з найбільших делегацій має свою квоту. Зупинити призначення можна лише окремим голосуванням.

Мезенцева виступила з вимогою відхилити кандидатуру Толстого через його заяви.

"Пьотр Толстой дозволяє собі заяви, які є відверто антисемістськими, і які викликали протести єврейських організацій", - повідомила вона, висловивши впевненість, що така людина не може бути головуючим у ПАРЄ. Мезенцева у короткому виступі не стала уточнювати, про які саме заяв йдеться.

Її вимогу підтримали кількадесят інших депутатів, через що затвердження росіянина відправили на окреме голосування, яке має відбутися таємним голосуванням у понеділок по обіді.

Як відомо, влітку Україна схожим чином змогла зупинити призначення віцепрезидентом ПАРЄ Леоніда Слуцького.

Теми: ПАРЄ Україна Росія


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