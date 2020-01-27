Україна намагається зупинити обрання віцепрезидента ПАРЄ від Росії
Представниця України Марія Мезенцева оскаржила призначення Петра Толстого на посаду віцепрезидента ПАРЄ.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
Зазвичай віцепрезидентів затверджують автоматично, оскільки їх не обирають, а призначають за квотами національних делегацій; Росія як держава з однією з найбільших делегацій має свою квоту. Зупинити призначення можна лише окремим голосуванням.
Мезенцева виступила з вимогою відхилити кандидатуру Толстого через його заяви.
"Пьотр Толстой дозволяє собі заяви, які є відверто антисемістськими, і які викликали протести єврейських організацій", - повідомила вона, висловивши впевненість, що така людина не може бути головуючим у ПАРЄ. Мезенцева у короткому виступі не стала уточнювати, про які саме заяв йдеться.
Її вимогу підтримали кількадесят інших депутатів, через що затвердження росіянина відправили на окреме голосування, яке має відбутися таємним голосуванням у понеділок по обіді.
Як відомо, влітку Україна схожим чином змогла зупинити призначення віцепрезидентом ПАРЄ Леоніда Слуцького.