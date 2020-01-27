Новим очільником Парламентської асамблеї обрали представника Бельгії, ліберала Хендріка Дамса.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За традицією, яка побутує у ПАРЄ, керівник асамблеї обирається на ротаційній засаді між політичними групами. Цього року починається дворічний період, що підпадає під квоту групи лібералів.

Ця група представила тільки одну кандидатуру – свого очільника Дамса. Таким чином, бельгієць був обраний автоматично, оскільки ніхто не виступив проти нього.

Дамс працює у ПАРЄ з 2007 року із перервою від листопада 2010 до листопада 2014 року. Водночас, він є доволі непублічним депутатом і не надто відомий за межами своєї групи.

Також є дуже примітними його голосування з українських питань. Хоча депутат був присутній у асамблеї під час критично важливих голосувань – приміром, оскарження повноважень делегації Росії у 2015 році – він не став віддавати свої голоси ані за, ані проти українських пропозиції. У подальшому він так само не голосував на більшість резолюцій щодо Криму та Донбасу він також не голосував, віддавши голоси лише за одну з них – про гуманітарну ситуацію в Україні, у січні 2015 року. По всіх інших "українських" документах його голоси відсутні у електронній системі.

Влітку 2019 року, коли вирішувалося питання про "прощення" Росії та її повернення до ПАРЄ, Дамс вирішив взяти участь у голосуванні, але натиснув кнопку "утримався".

У своїй першій промові після призначення бельгієць не піднімав питання російсько-українського конфлікту.

Дамс замінить на цій посаді швейцарку Ліліан Морі-Паск'є.

Віцепрезидентом ПАРЄ обрали представника делегації України Олександра Мережка (партія "Слуга народу").

Нагадаємо, депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 27 січня зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації.