ПАРЄ очолив бельгієць, який утримувався від голосувань щодо України та РФ
Новим очільником Парламентської асамблеї обрали представника Бельгії, ліберала Хендріка Дамса.
Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".
За традицією, яка побутує у ПАРЄ, керівник асамблеї обирається на ротаційній засаді між політичними групами. Цього року починається дворічний період, що підпадає під квоту групи лібералів.
Ця група представила тільки одну кандидатуру – свого очільника Дамса. Таким чином, бельгієць був обраний автоматично, оскільки ніхто не виступив проти нього.
Дамс працює у ПАРЄ з 2007 року із перервою від листопада 2010 до листопада 2014 року. Водночас, він є доволі непублічним депутатом і не надто відомий за межами своєї групи.
Також є дуже примітними його голосування з українських питань. Хоча депутат був присутній у асамблеї під час критично важливих голосувань – приміром, оскарження повноважень делегації Росії у 2015 році – він не став віддавати свої голоси ані за, ані проти українських пропозиції. У подальшому він так само не голосував на більшість резолюцій щодо Криму та Донбасу він також не голосував, віддавши голоси лише за одну з них – про гуманітарну ситуацію в Україні, у січні 2015 року. По всіх інших "українських" документах його голоси відсутні у електронній системі.
Влітку 2019 року, коли вирішувалося питання про "прощення" Росії та її повернення до ПАРЄ, Дамс вирішив взяти участь у голосуванні, але натиснув кнопку "утримався".
У своїй першій промові після призначення бельгієць не піднімав питання російсько-українського конфлікту.
Дамс замінить на цій посаді швейцарку Ліліан Морі-Паск'є.
Віцепрезидентом ПАРЄ обрали представника делегації України Олександра Мережка.
Нагадаємо, депутати Парламентської асамблеї Ради Європи 27 січня зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації.