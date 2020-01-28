Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На італійському каналі Україну назвали "мала Росія", посольство вимагає виправлення

Вівторок, 28 січня 2020, 10:35
На італійському каналі Україну назвали мала Росія, посольство вимагає виправлення

Посольство України в Італії вимагає від італійського громадського мовника RAI "відкоригувати" свої дії у зв'язку з висловлюваннями ведучого шоу "L'Eredita", який заявив, що "мала Росія - друга назва України".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку із некоректним й навіть образливим висловлюванням ведучого італійського шоу "L'Eredita" на телеканалі RAI (26 січня), що "мала Росія – це друга назва України", до керівництва телерадіокомпанії було негайно доведено тверду позицію посольства щодо необхідності відкоригувати такі дії", - зазначили дипломати на сторінці у Facebook.

"З огляду на те, що до цього часу від каналу RAI не було отримано жодної відповіді, прийнято рішення надати таким дипломатичним крокам публічності й викласти лист на офіційній сторінці посольства", - йдеться у заяві.

В оприлюдненому тексті листа посол Євген Перелигін пояснив походження терміну "Малоросія" і образливість його застосування стосовно України, яка бореться з російською агресією.

"Українська правда" у Threads

Теми: Італіядипломатичні відносиниУкраїнаміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: