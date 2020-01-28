У Києві аферисти "збили" хабар у $83,5 тисячі "для Мінагрополітики"

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Вівторок, 28 січня 2020, 15:19

Перед судом постануть шахраї, які підбурювали керівника держпідприємства до надання хабара у сумі 83,5 тисяч доларів.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Деталі: Правоохоронці повідомляють про завершення досудового розслідування стосовно двох аферистів, які схиляли виконуючого обов’язки гендиректора державного підприємства, підпорядкованого Міністерству аграрної політики та продовольства дати хабар $83,5 тисячі за збереження своєї посади.

Неправомірну вигоду підозрювані отримували під контролем правоохоронців кількома частинами. Затримали їх у лютому 2019 року під час одержання останнього траншу у сумі 9 тис. доларів США.

Слідчі з’ясували, що отримані кошти підозрювані не передавали службовим особам Міністерства аграрної політики та продовольства, а розпоряджалися ними на власний розсуд.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно двох осіб за ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Пряма мова Максимець: "Аферисти посилалися на знайомство з посадовими особами Мінагрополітики і начебто для них вимагали ці кошти. Саме тому, на початку розслідуванням займалися ДБР та ГПУ. Однак, як виявилося, зв’язків у міністерстві підозрювані не мали і гроші нікому не передавали, тому їхні дії кваліфіковано як шахрайство і підбурювання до дачі хабара".

Українська правда
Теми: хабар Київ


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