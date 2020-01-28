Українське судно сіло на мілину на Дунаї, рух кораблів заблокований

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Вівторок, 28 січня 2020, 16:39

Річкове судноплавство на Дунаї було заблоковане в північній Болгарії у вівторок після того, як на мілину через низький рівень води сіло українське судно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами представника Морського агентства Болгарії, у зв'язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.

Які вантажі перевозять кораблі невідомо.

Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Судно пройшло з осадкою 23 дециметра, зазначає агентство.

Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.

Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.

Теми: транспорт надзвичайна подія Болгарія


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