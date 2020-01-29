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У київському метро нагадали, скільки ще діятиме жетон

Середа, 29 січня 2020, 14:20
У київському метро нагадали, скільки ще діятиме жетон

КП "Київський метрополітен" закликає пасажирів використати усі жетони до 31 березня, оскільки з 1 квітня разовий прохід у метро буде за qr-квитками.

Джерело: пресслужба підземки у Facebook, сайт Київської адміністрації

Дослівно: "Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони "на довгу пам'ять". З 1 квітня разовий прохід буде за qr-квитками".

Деталі: У метро також додали, що усі записані поїздки на зелені картки можна буде використати до 31 березня 2021 року.

Що було раніше: 27 січня на сайті міської влади Києва опублікували проєкт розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Згідно з цим документом, Київська адміністрація з 1 квітня планує змінити систему проїзних і ввести нові види квитків.

Зокрема, проїзні планують випускати лише на всі види громадського транспорту (нині є окремо на метро, автобус, електричку тощо).

Також хочуть ввести проїзні на 24 години (вартість 100 гривень), 48 годин (150 гривень), 72 години (200 гривень) і на кількість поїздок (від 46 за 290 гривень до 124 за 770 гривень).

Разовий проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та міській електричці залишать на рівні 8 гривень.   

Українська правда

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Теми: Київметротранспорт
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