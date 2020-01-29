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ПАРЄ ухвалила нову санкційну процедуру для країн, що здійснили серйозні порушення

Середа, 29 січня 2020, 18:47

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила нову санкційну процедуру, яка робить майже нереальними санкції щодо держави, які серйозно порушили принципи Ради Європи.

Про це він повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Рішення ухвалили переважною більшістю голосів. За неї проголосувало 109 депутатів, проти - 24.

Всі поправки до резолюції, запропоновані Україною, були відхилені переважною більшістю голосів. Росія спершу також пропонувала свої правки, але згодом відмовилася від них та оголосила, що проголосує проти резолюції, оскільки та є недостатньо проросійською.

За новими правилами, нині існуюча "звичайна" процедура санкцій має бути задіяна лише для не дуже серйозних порушень. Натомість у разі "серйозних порушень" має бути задіяна нова процедура, одним з завдань якої заявлено "уникнення санкцій".

Передбачається, що для запровадження будь-яких обмежень проти "серйозного порушника" має бути спільна згода трьох органів – ПАРЄ, Комітету міністрів та генсека Ради Європи.

Нова процедура є доволі тривалою – вона розрахована на 9 місяців. Весь цей час має тривати діалог із порушником і у разі навіть мінімального прогресу у вирішенні проблеми термін може бути запущений наново.

Таким чином, завершення процедури та накладення санкцій на "серйозного порушника" стає майже недосяжним на практиці.

Як повідомлялося, раніше у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄЄвропа
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