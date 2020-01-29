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Санкцій не буде: ПАРЄ проголосувала за повноваження Росії у повному обсязі

Середа, 29 січня 2020, 20:56
Санкцій не буде: ПАРЄ проголосувала за повноваження Росії у повному обсязі

Парламентська асамблея Ради Європи відхилила пропозицію представників України та держав-партнерів про обмеження повноважень російської делегації.

Про це він повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

За підтвердження повноважень Росії у повному обсязі проголосувало 96 депутатів, проти - 44, ще 7 депутатів утрималися.

Як повідомляла "Європейська правда" підготовку проєкту доповіді доручили одному з найбільш проросійських депутатів асамблеї – представнику групи крайніх лівих Тіні Коксу. Проєкт доповіді виявився  гранично лояльною до Росії – документ не згадував про жодні порушення з боку РФ, а натомість стверджував, що Москва показала прогрес, оскільки заплатила гроші в бюджет Ради Європи та звільнила полонених моряків.

Більшість правок до проєкту, поданих українськими депутатами, в тому числі ті, що пропонували обмежити повноваження Росії, були відхилені під час розгляду.

Водночас, асамблея погодилася додати зміну, яка підкреслює, що Крим є незаконно анексованим Росією і до вимоги щодо Росії, пов’язані з окупацією, лишаються чинними попри дозвіл на повернення Росії до ПАРЄ.

Також асамблея внесла зміну до документа, нагадавши про зобов’язання РФ виконати вимоги попередніх резолюції, що ухвалювалися після 2014 року.

Як повідомлялося, раніше у ПАРЄ офіційно дозволили працювати російським депутатам, які голосували за анексію Криму.

Примітно, що напередодні асамблея ухвалила жорстке рішення про покарання Польщі за недемократичні дії уряду. Детальніше в статті "Жорсткість для Польщі, діалог для Росії: ПАРЄ обрала нову країну для критики".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосіясанкціїКрим
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