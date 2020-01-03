ООС: 4 ворожих обстріла, без втрат 

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П'ятниця, 3 січня 2020, 07:33

2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

2 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

2 обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 2 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає.

Теми: ООС Донбас


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