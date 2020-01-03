Рятувальники б’ють на сполох: В новому році на пожежах загинули вже 29 людей

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П'ятниця, 3 січня 2020, 12:43

Від початку нового року в Україні в результаті пожеж загинули вже 29 осіб.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вже 29 громадян загинули на пожежах упродовж 1 та 2 січня 2020 року. Ще одинадцять українців  отримали травми різного ступеню тяжкості. При тому, що й кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла - 232 випадки зафіксували вогнеборці ДСНС.

Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами".

Що цьому передувало: 2 січня в ДСН повідомили, що протягом 1 січня в Україні загинули на пожежах 15 осіб.

Українська правда
Теми: пожежа надзвичайна подія


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