Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рятувальники б’ють на сполох: В новому році на пожежах загинули вже 29 людей

П'ятниця, 3 січня 2020, 11:43
Рятувальники б’ють на сполох: В новому році на пожежах загинули вже 29 людей

Від початку нового року в Україні в результаті пожеж загинули вже 29 осіб.

Джерело: пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вже 29 громадян загинули на пожежах упродовж 1 та 2 січня 2020 року. Ще одинадцять українців  отримали травми різного ступеню тяжкості. При тому, що й кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла - 232 випадки зафіксували вогнеборці ДСНС.

Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами".

Що цьому передувало: 2 січня в ДСН повідомили, що протягом 1 січня в Україні загинули на пожежах 15 осіб.

Українська правда
Теми: пожежанадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
пожежа
Росіяни вдарили по центру Миколаєва: є загиблі
В окупованому Маріуполі палає палац культури
На Миколаївщині вогнеборці потрапили під обстріл вночі
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: