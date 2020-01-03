ТВ канал для окупованих території запрацює 15 лютого, призначено керівництво

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П'ятниця, 3 січня 2020, 16:29
Олена Трибушна

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого.

Джерело: пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту  

Дослівно: "На першому етапі канал буде об’єднувати українсько-та російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, та інформаційне мовлення власного виробництва".

Деталі: Канал створюється на базі каналу UA|TV. Директора нового телеканалу оберуть  шляхом конкурсного відбору в січні.

До того моменту виконувати його обов’язки буде заступник директора Юлія Островська.

Керівником інформаційного мовлення стане колишня головна редакторка 24 каналу Олена Трибушна. У Міністерстві вказують, що новий канал має донести в своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними.

Передісторія: Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомляв, що український телеканал, який мовитиме на окупованих територіях, має бути запущений у лютому 2020 року.

Українська правда
Теми: телебачення Донбас


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