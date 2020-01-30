В Персидській затоці горить танкер з нафтою

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Четвер, 30 січня 2020, 06:01

Біля узбережжя Шарджі в ОАЕ на борту нафтового танкера спалахнула масштабна пожежа. 

Джерело: Reuters, FranceNews24

Деталі: Зазначається, що танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.

У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що працюють над ліквідацією пожежі на судні.

Теми: нафта пожежа


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