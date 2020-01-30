В Персидській затоці горить танкер з нафтою
Біля узбережжя Шарджі в ОАЕ на борту нафтового танкера спалахнула масштабна пожежа.
Джерело: Reuters, FranceNews24
Деталі: Зазначається, що танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.
У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що працюють над ліквідацією пожежі на судні.
⚡️URGENT⚡️ #UAE : Un pétrolier est en feu au large de la côte de #Sharjah aux Émirats arabes unis. pic.twitter.com/05bxMsgFLU— FranceNews24 (@FranceNews24) January 29, 2020