Біля узбережжя Шарджі в ОАЕ на борту нафтового танкера спалахнула масштабна пожежа.

Джерело: Reuters, FranceNews24

Деталі: Зазначається, що танкер знаходиться приблизно в 35 км від узбережжя.

У Федеральному управлінні транспорту ОАЕ заявили, що працюють над ліквідацією пожежі на судні.