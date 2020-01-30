В італійському порту заблокували круїзний лайнер через пасажирів з підозрою на коронавірус

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Четвер, 30 січня 2020, 14:16

В італійському порту Чивітавекк'я тимчасово заблокували круїзний лайнер з 6 тисячами людей на борту через двох пасажирів, у яких виявили симптоми нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Відзначається, що подружню пару китайців з Гонконгу помістили в ізольовану каюту лайнера Costa Crociere з температурою і проблемами з диханням.

До них уже прибули італійські лікарі для проведення необхідних тестів.

Подружжя прибуло в аеропорт Мілана 25 січня, після чого вони піднялися на судно кілька днів тому в Савоні.

Інші пасажири поки не можуть зійти на берег.

За останніми даними, в Китаї від нового типу коронавірусу померли вже 170 людей, заражені – більше 8 тисяч.

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Теми: Італія коронавірус порти


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