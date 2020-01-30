ПАРЄ офіційно визнала Росію стороною "Мінських домовленостей"

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій визнала Росію "стороною Мінських домовленостей".

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У четвер ПАРЄ затвердила резолюцію про стан моніторингової процедури з критичними зауваженнями на адресу Росії, в якій, зокрема, висловила стурбованість через антидемократичні процеси в РФ.

Документ стверджує, що Російська Федерація "посилює негативні тенденції щодо демократії, верховенства права та прав людини... в тому числі довільно використовує законодавство щодо протидії екстремізму для замовчування опозиції та критики від громадянського суспільства; погіршення свободи віросповідання в країні, як-то заборона Свідків Єгови; встановлює "кордони" та здійснює повзучу анексію грузинських регіонів Південної Осетії та Абхазії; здійснила незаконну анексію Криму та військову агресію на Сході України".

Також документ містить низку вимог на адресу Росії. Серед них згадані потреби:

– повною мірою виконувати Мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація (виділена фраза була додана за пропозицією України, яку підтримала переважна більшість);

– припинити військове вторгнення та підтримку незаконних збройних формувань на сході України;

– скасувати незаконну анексію Криму;

– припинити та скасувати встановлення "кордону" та повзучої анексії грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія;

– усунути будь юридичні перешкоди для безумовного виконання рішень Європейського суду з прав людини та беззастережно виконувати рішення Суду (примітка ЄП: як відомо, Путін запропонував зміни до конституції, які дозволяють не виконувати рішення ЄСПЛ);

– беззастережно та повно співпрацювати зі спільною слідчою групою та голландською прокуратурою для притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за збиття рейсу MH 17, тощо.

Ключові суперечки викликав пункт про Мінські домовленості, який обурив Росію. Росіяни наполягали, що згадка про "Мінськ" неприпустима. "Ми робимо все, що можемо, щоби допомогти, але ми не учасник цієї угоди. Ми ж не сторона конфлікту", - переконував депутатів російський депутат Ніколай Рижак.

Попри протести росіян, документ був затверджений переважною більшістю – 49 проти 17 голосів.

Детальніше про події в асамблеї дивіться у статті ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі