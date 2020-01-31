Кулеба розкрив деталі "зеленої" співпраці України та ЄС

Україна співпрацюватиме з ЄС за двома напрямками в рамках зусиль із поступового втілення Європейської зеленої угоди.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповів віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Перший — ми кажемо Європейському союзу: "Ось можливості України, яким чином ми можемо допомогти вам реалізувати вашу угоду". Це різні технології, розроблені нашими вченими, це можливість нарощування експорту біоетанолу в ЄС, це водневі технології, які зараз у всіх на вустах", - зазначив віцепрем’єр.

"А другий трек — яким чином ЄС може допомогти нам здійснити "зелений" перехід, який ми з ними співставляємо і синхронізуємо", - додав Дмитро Кулеба.

Він підкреслив, що Європейська зелена угода — це стратегія трансформації й економічного зростання.

За його словами, Міністерство енергетики і екології вже представило на публічне обговорення концепцію "зеленого" переходу і всередині країни, і в ЄС.

"Це безальтернативний шлях, якщо ти живеш поруч із Європейським Союзом і хочеш стати його частиною", - додав він.

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Нагадаємо, віцепрем’єр Дмитро Кулеба очолив створену урядом міжвідомчу групу з координування подолання наслідків зміни клімату в рамках Європейської зеленої угоди.

Міжвідомча група координуватиме процеси та рішення, що стосуються подолання наслідків зміни клімату та взаємодії України з Європейською комісією з цих питань.