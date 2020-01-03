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Американські військові вбили терориста номер один в світі — Трамп

П'ятниця, 3 січня 2020, 23:55
Американські військові вбили терориста номер один в світі — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані був "терористом номер один у світі". 

Джерело: Facebook Трампа

Пряма мова: "Минулої ночі за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, в результаті якого був убитий терорист номер один у всьому світі - Касем Сулеймані... Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми спіймали його на гарячому і усунули".

Що було раніше: 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них іранський генерал Касем Сулеймані.

"Українська правда" у Threads

Теми: Трамп
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