Американські військові вбили терориста номер один в світі — Трамп

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Субота, 4 січня 2020, 00:55

Президент США Дональд Трамп заявив, що убитий іранський генерал Касем Сулеймані був "терористом номер один у світі". 

Джерело: Facebook Трампа

Пряма мова: "Минулої ночі за моїм наказом американські збройні сили успішно завдали бездоганний високоточний удар, в результаті якого був убитий терорист номер один у всьому світі - Касем Сулеймані... Сулеймані готував неминучі і жахливі напади на американських дипломатів і військовослужбовців. Ми спіймали його на гарячому і усунули".

Що було раніше: 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них іранський генерал Касем Сулеймані.

Теми: Трамп


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