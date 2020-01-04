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В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки

Субота, 4 січня 2020, 00:54
В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки

На північ від столиці Іраку стався напад на колону автомобілів, шестеро людей вбито.

Джерело: Reuters

Деталі: Джерело видання в іракській армії повідомляє про повітряні удари по колоні іракських ополченців на північ від Багдада, попередньо відомо про шість загиблих і трьох важко поранених. За словами джерела, дві з трьох машин колони згоріли.

Видання The guardian повідомляє про нові атаки в Багдаді.

Що було раніше: 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них іранський генерал Касем Сулеймані.

Теми: ІракСША
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