В Іраку зафіксовано нові повітряні атаки

На північ від столиці Іраку стався напад на колону автомобілів, шестеро людей вбито.

Джерело: Reuters

Деталі: Джерело видання в іракській армії повідомляє про повітряні ударі по колоні іракських ополченців на північ від Багдада, попередньо відомо про шість загиблих і трьох важко поранених. За словами джерела, дві з трьох машин колони згоріли.

Видання The guardian повідомляє про нові атаки в Багдаді.

Що було раніше: 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них іранський генерал Касем Сулеймані.