США завдали нового авіаудару в Іраку — ЗМІ

Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

Дослівно: "Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі", рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб".

Деталі: Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада. Крім того, повідомляється про трьох поранених.

У проіранському угрупованні "Хашд аш-Шаабі", також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.

Що було раніше: 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них іранський генерал Касем Сулеймані.