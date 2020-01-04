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США завдали нового авіаудару в Іраку — ЗМІ

Субота, 4 січня 2020, 05:05
США завдали нового авіаудару в Іраку — ЗМІ

Щонайменше шість осіб загинули в результаті авіаудару, якого американські військові завдали по автоколоні на північ від Багдада.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на місцеві джерела.

Дослівно: "Унаслідок нового повітряного нальоту США, метою якого був командувач іракського воєнізованого угруповання "Хашд аш-Шаабі", рано вранці в суботу загинули щонайменше шість осіб".

Деталі: Зазначається, що за даними іракського державного телебачення, атака сталася на дорозі на північ від Багдада. Крім того, повідомляється про трьох поранених.

У проіранському угрупованні "Хашд аш-Шаабі", також відомому як Народні мобілізаційні сили, спростували інформацію про те, що їхній командир перебував в атакованій колоні.

Що було раніше: 3 січня американські збройні сили завдали удару по військовій базі поруч з міжнародним аеропортом Багдада. В результаті обстрілу загинули вісім осіб, серед них іранський генерал Касем Сулеймані.

Теми: СШАІрак
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