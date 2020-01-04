ООС: формування РФ 3 рази порушили "режим тиші"

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Субота, 4 січня 2020, 07:10

3 січня збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Василівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям поблизу населених пунктів Новолуганське та Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає".

Теми: ООС Донбас


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