Помпео й Лукашенко пожартували про диктатуру й журналістів

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що США не просять Білорусь вибирати між відносинами з ними і Росією.

Джерело: Помпео на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у суботу в Мінську, передає БЕЛТА

Пряма мова Помпео: "Я сподіваюся, що ми можемо далі розвивати наші відносини в напрямку інвестицій для того, щоб Білорусь мала суверенітет і незалежність. Я так розумію, це те, що ви хочете".

Він зазначив, що вивчив кілька звітів з цього питання і знає про тривалу історію білорусько-російських відносин.

"Але ми не говоримо про вибір між нами і ними. Ми говоримо про дипломатичні відносини", - підкреслив держсекретар.

Деталі: Помпео також зазначив, що США найближчим часом призначать посла в Білорусь.

Крім того, за його словами, США продовжать приділяти увагу питанням прав людини.

Пряма мова Помпео: "У нас є стурбованість з цього питання, і ми будемо продовжувати просувати реформи, щоб права людей були захищені. Ми впевнені, що разом зможемо домогтися успіху в наших відносинах".

Деталі: В свою чергу, Лукашенко почав зустріч із Помпео з жарту про диктатуру в Білорусі.

"У нас диктатура відрізняється тим, що всі відпочивають у суботу та неділю, а президент працює", - пожартував він перед початком зустрічі.

Протокольна частина зустрічі, на яку були допущені представники ЗМІ, також завершилася жартом, але вже з боку Помпео. Коли журналісти залишали залу переговорів, держсекретар заявив, що любить їх, "особливо коли вони йдуть".

Президент Білорусі парирував, що не проти журналістів, але, коли вони називають себе четвертою владою, радить їм не забувати, що є ще перша.

Що передувало: 31 січня держсекретар США Майк Помпео перебував у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС Вадимом Пристайком.