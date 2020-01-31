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Зеленський сподівається, що США активніше включаться в повернення Донбасу і Криму

П'ятниця, 31 січня 2020, 11:24
Зеленський сподівається, що США активніше включаться в повернення Донбасу і Криму

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Америка буде активніше залучена до процесів мирного врегулювання війни на Донбасі та деокупації Криму через призначення окремого посадовця з цих питань з Держдепу США. 

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з держсекретарем США Майклом Помпео 31 січня

Пряма мова: "Це знаковий візит, що демонструє послідовну і всебічну підтримку нашої держави з боку США.

США були, є і будуть нашим ключовим союзником у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Ми вдячні за позицію щодо війни на Донбасі та незаконної анексії Криму.  

Сьогодні я висловив надію, що США будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту".

Деталі: Зеленський подякував США за активну роль "у розвитку результативної співпраці України та НАТО".

Президент також додав, що відносини Києва та Вашингтона є незмінно міцними, бо базуються  на "повній довірі, взаєморозумінні та спільних довготривалих стратегічних інтересах".

Він також нагадав, що дві палати Конгресу США системно підтримують надання фінансової допомоги Україні, зокрема на 2020 рік така допомога передбачена у сумі майже 700 мільйонів доларів.

Зеленський подякував США за "ефективну санкційну політику" щодо агресора і закликав американських інвесторів вкладати кошти в Україну.

Передісторія: 

  • Раніше американська журналістка Мері Келлі заявила, що Помпео нецензурно вилаявся на неї через запитання про звільнення експослині США в Україні Марі Йованович.
  • Журналістка розповіла про розмову з Помпео: "Він кричав на мене приблизно стільки ж, скільки тривало саме інтерв'ю. Йому не сподобалось, що його питали про Україну. Він запитав: "Ви думаєте американцям не байдужа Україна?"
  • Помпео звинуватив журналістку у брехні
  • Члени комітету з міжнародних відносини Сенату Конгресу США висловили "глибоке занепокоєння та тривогу" щодо слів Помпео.
  • Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор пояснив Помпео, що відповіддю на питання, "Думаєте, американців непокоїть Україна?", має бути: "Так".
  • Після цього держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Україна важлива для американців.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийСШАДонбасКрим
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