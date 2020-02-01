У Карпатах до метру снігу, висока небезпека лавин

1-2 лютого на високогір'ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Джерело: сторінка в Facebook відділу гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах

Дослівно: "Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігається 1-2 лютого на високогір’ї Закарпатської області та у горах Iвано-Франкiвської області. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я".

Деталі: Крім того, за даними Укргідрометцентру, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 1-2 лютого у горах Чернівецької області та у середньогір’ї Львівської області.

За даними сніголавинних станцій станом на 08:00 1 лютого, на Сл Пожежевська температура повітря становить -0,1°С, вітер південно-західний 7-9 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 5-60 см, сніг хуртовинний, помірно закріплений.

на Сл Плай температура повітря -0,2°С, вітер західний 8-10 м/с, хмарно. Висота снігового покриву становить 32-43 см, сніг свіжий, пилоподібний, добре закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 0,0°С, мокрий сніг. Висота снігового покриву становить 51 см.