У Вінниці зірвали тренінг для журналістів щодо ЛГБТ

У Вінниці в суботу троє людей зірвали тренінг для журналістів з толерантного висвітлення тематики ЛГБТ.

Джерело: поліція Вінничини, "Громадське"

Дослівно поліція: "1 лютого троє осіб зайшли до приміщення в готелі "Поділля", де проводився тренінг для журналістів та вчинили протиправні дії відносно його організаторів, перешкодили проведенню вказаного заходу.

Наразі слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розпочате досудове розслідування за ознаками ст. 171 КК України (перешкоджання законній журналістській діяльності) та ч.2 ст.296 КК України (хуліганство).

За вчинення цих правопорушень законодавством передбачено відповідальність – до 4-х років позбавлення волі.

Остаточна правова кваліфікація дій зловмисників буде дана після вивчення наявних відеозаписів протиправних дій, допитів свідків події та проведення ряду інших слідчих дій".

Деталі: Разом з тим, журналіст ГО "Вінницька агенція журналістських розслідувань", яка організовувала захід, Влад Боднар розповів "Громадському", що тренінг стосувався толерантного висвітлення тематики ЛГБТ.

Журналіст зазначив, що відбирав учасників на тренінг і до останнього дня не називав місце проведення заходу, тому що були підозри щодо провокацій від радикальних організацій.

Пряма мова Боднара: "Саме з цієї причини ми направляли офіційного листа до поліції, щоб забезпечили правопорядок під час проведення тренінгу. Але поліції не було, і сталося те, що сталося. Одразу ми викликали працівників поліції, які нам сказали, що ніякої від вас заяви про забезпечення правопорядку не було. У понеділок нас запросили на зустріч з керівництвом поліції області".