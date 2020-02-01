Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Під обстрілом біля Новотошківського загинула бойовий медик

Субота, 1 лютого 2020, 16:38
Під обстрілом біля Новотошківського загинула бойовий медик

У зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик механізованої роти, сержант Клавдія Ситник. 

Джерело: пресцентр командування ОС, повідомлення 93 ОМБр у Facebook 

Деталі: За даними штабу, під час доставки медикаментів на позиції українських військових жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

Інцидент стався 1 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського.

За повідомленням військових, Ситник загинула від наскрізного уламкового поранення у грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Під час обстрілу жінка була у засобах захисту. 

Дослівно: "У цей час цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - зазначили у 93 ОМБр. 

 
 

Клавдія Ситник народилася 25 лютого 1986 року у смт. Зачепилівка на Харківщині, де постійно проживала, закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою, проходила практику на "швидкій допомозі".

У лютому 2017 року призвалася на військову службу у Зачепилівському військкоматі й уклала трирічний контракт зі Збройними Силами. Служила у 54-й окремій механізованій бригаді, а у жовтні 2019  року перейшла до 93 ОМБр. 

У Ситник залишилася донька Юлія 2008 року народження, батько, мати та молодша сестра, яка має інвалідність. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСжертвиМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: