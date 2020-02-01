Під обстрілом біля Новотошківського загинула бойовий медик

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Субота, 1 лютого 2020, 17:38

У зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик механізованої роти, сержант Клавдія Ситник. 

Джерело: пресцентр командування ОС, повідомлення 93 ОМБр у Facebook 

Деталі: За даними штабу, під час доставки медикаментів на позиції українських військових жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

Інцидент стався 1 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського.

За повідомленням військових, Ситник загинула від наскрізного уламкового поранення у грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Під час обстрілу жінка була у засобах захисту. 

Дослівно: "У цей час цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - зазначили у 93 ОМБр. 

 
 

Клавдія Ситник народилася 25 лютого 1986 року у смт. Зачепилівка на Харківщині, де постійно проживала, закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою, проходила практику на "швидкій допомозі".

У лютому 2017 року призвалася на військову службу у Зачепилівському військкоматі й уклала трирічний контракт зі Збройними Силами. Служила у 54-й окремій механізованій бригаді, а у жовтні 2019  року перейшла до 93 ОМБр. 

У Ситник залишилася донька Юлія 2008 року народження, батько, мати та молодша сестра, яка має інвалідність. 

Українська правда
Теми: ООС жертви Мінські угоди


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