Під обстрілом біля Новотошківського загинула бойовий медик

У зоні проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ загинула старший бойовий медик механізованої роти, сержант Клавдія Ситник.

Джерело: пресцентр командування ОС, повідомлення 93 ОМБр у Facebook

Деталі: За даними штабу, під час доставки медикаментів на позиції українських військових жінка потрапила під ворожий обстріл та отримала множинні осколкові поранення, несумісні з життям.

Інцидент стався 1 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського.

За повідомленням військових, Ситник загинула від наскрізного уламкового поранення у грудну клітину зліва, коли несла ліки хворому бійцю. Під час обстрілу жінка була у засобах захисту.

Дослівно: "У цей час цю ділянку фронту обстрілювали з мінометів, станкових та ручних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Експерти ще встановлюють, уламком від якого саме снаряду було вбито нашого медика", - зазначили у 93 ОМБр.

Клавдія Ситник народилася 25 лютого 1986 року у смт. Зачепилівка на Харківщині, де постійно проживала, закінчила Красноградський медичний коледж, була фельдшером за освітою, проходила практику на "швидкій допомозі".

У лютому 2017 року призвалася на військову службу у Зачепилівському військкоматі й уклала трирічний контракт зі Збройними Силами. Служила у 54-й окремій механізованій бригаді, а у жовтні 2019 року перейшла до 93 ОМБр.

У Ситник залишилася донька Юлія 2008 року народження, батько, мати та молодша сестра, яка має інвалідність.