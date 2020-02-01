Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "СН" вибачилися за нардепа, що пропонував продати собаку для сплати комуналки

Субота, 1 лютого 2020, 19:34
У СН вибачилися за нардепа, що пропонував продати собаку для сплати комуналки

У партії "Слуга народу" вибачилися за нардепа від СН Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці "продати собаку елітної породи", аби сплатити борги за комунальні послуги.

Джерело: заява заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією". 

"Під час ефіру депутат з нашої фракції дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання в бік пенсіонерки, яка телефонувала в студію. Знаю, що Євген вже вибачився за свої слова. Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений". 

Дослівно: "Не готовий до прямих ефірів - займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер ... Сподіваюся, ситуація стане уроком для всіх, хто шукає швидкої популярності", - додала заступниця голови фракції "СН". 

Нагадаємо, 

  • Член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пенсіїсубсидіїСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
пенсії
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Деяким українцям з 1 липня піднімуть пенсії: кого стосується
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на цей рік
Останні новини
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
Усі новини...
Реклама: