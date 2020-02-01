У "СН" вибачилися за нардепа, що пропонував продати собаку для сплати комуналки

У партії "Слуга народу" вибачилися за нардепа від СН Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці "продати собаку елітної породи", аби сплатити борги за комунальні послуги.

Джерело: заява заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук у Facebook

Пряма мова Кравчук: "Від імені керівництва фракції прошу вибачення у всіх, кого могли образити такі слова Євгена Брагара. Ми їх не підтримуємо, це не є і не може бути нашою позицією".

"Під час ефіру депутат з нашої фракції дозволив собі абсолютно некоректне висловлювання в бік пенсіонерки, яка телефонувала в студію. Знаю, що Євген вже вибачився за свої слова. Хочу вірити, що він дійсно мав на увазі лише зловживання в отриманні субсидій та інших соціальних пільг тими, хто матеріально забезпечений".

Дослівно: "Не готовий до прямих ефірів - займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер ... Сподіваюся, ситуація стане уроком для всіх, хто шукає швидкої популярності", - додала заступниця голови фракції "СН".

Нагадаємо,