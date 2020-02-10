Президент США Дональд Трамп запропонує скоротити мільярди доларів зовнішньої допомоги у своєму бюджеті на 2021 фінансовий рік, одночасно домагаючись збільшення коштів для протидії економічним загрозам з боку Китаю і Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп вже намагався в своїй бюджетній пропозиції в минулому році скоротити іноземну допомогу, але зіткнувся з різким опором з боку Конгресу і не здобув перемоги.

Його останній бюджет, який буде опубліковано в понеділок, є планом його пропозицій щодо витрат, які навряд чи будуть прийняті, особливо в рік виборів.

Трамп прагне скоротити іноземну допомогу на 21% в пропозиції, яка передбачає $44,1 млрд в майбутньому фінансовому році в порівнянні з $55,7 млрд в 2020 фінансовому році.

Згідно з новою пропозицією, обсяг допомоги Україні залишиться на рівні 2020 року.

Також Трамп проситиме про збільшення фінансування для американської Міжнародної Фінансової Корпорації розвитку (DFC) до $700 млн у порівнянні з $150 млн у попередньому році.

DFC була створена в значній мірі для протидії зростаючому економічному впливу Китаю.

"Європейська правда"