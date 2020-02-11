Шторм у Європі забрав уже вісім життів

Люті вітри, з поривами понад 200 км / год, дісталися Корсики, посиливши лісову пожежу, що спалахнула в ніч на 11 лютого на французькому острові. Кількість жертв у Європі в результаті штормів, що тривають цими днями, зросла до 8 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Associated Press.

До боротьби з пожежею залучили понад 300 вогнеборців, два порти закрили, а рейси на Корсику - скасували. Електроенергії не стало у 2000 будинків.

Буря продовжує бити по іншим частинам Європи. Повалені дерева перекривали дороги та залізничні колії на півдні Німеччини та Австрії. Внаслідок негоди жертви є у Польщі, Швеції, Великій Британії, Словенії, Німеччині та Чехії.

У північній Баварії, де було зафіксовано порив вітру у понад 160 км / год, шторм створив рекордну кількість електроенергії, що подається в німецьку мережу з вітрових турбін, що еквівалентно майже 44 атомним електростанціям.