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Уряд затвердив безвіз з Маршалловими островами

Середа, 12 лютого 2020, 11:40

Кабінет міністрів затвердив міжурядову угоду про скасування віз з Маршалловими островами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі, передає "Європейська правда".

"Запроваджуємо безвізовий режим із Республікою Маршаллові острови" - написав Гончарук.

Згідно з угодою,  громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності" - зазначив прем’єр.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України повідомила про чергове зростання пасажиропотоку з України до країн ЄС в 2019 році.

Найбільше українців прямували через сухопутний кордон у напрямку Польщі - 9,9 млн, що на рівні 2018 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівбезвіз
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